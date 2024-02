Apolda. Für die Veranstaltung mit der Kabarettistin Katrin Weber in der Apoldaer Stadthalle ist ein Teil der Tickets mit einer falschen Uhrzeit darauf verkauft worden.

Wie berichtet, ist der Solo-Abend mit der beliebten Kabarettistin Katrin Weber in der Apoldaer Stadthalle am 10. März, 17 Uhr, ausverkauft. Allerdings verweist Günter Rössner, Geschäftsführer der Gusto UG Stolberg, in einer Pressemitteilung darauf, dass die ersten Tickets (etwa 80 Stück) fälschlicherweise mit der Uhrzeit 19.30 Uhr verkauft worden seien. Karteninhaber sollten bitte auf die korrekte Uhrzeit achten. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr!