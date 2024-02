Thüringen. Interessierte haben in diesem Jahr mehrfach die Chance, die Stimme der Extraklasse zu erleben. Der Fanclub Ronny Weiland informiert:

Wer den Schlagersänger Ronny Weiland erleben möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten, wie dessen Fanclub mitteilt. Demnach hat Weiland seine Studio-Aufnahmen in der Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ vorgestellt und wird demnächst im Fernsehen zu sehen sein.

Wer Weiland live erleben möchte, hat diese Gelegenheit bei den Konzerten am 25. Februar im Schützenhaus Pößneck, am 16. März in der Stadtkirche Jena sowie am 23. März im Gasthof Mutiger Ritter in Bad Kösen. Vom 1. bis 6. Dezember geht es dann auf eine Flusskreuzfahrt auf der Donau von Passau bis Budapest. Anlaufstationen sind Weihnachtsmärkte in Wien, Melk und Bratislava.

Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Fanclub unter Telefon: 0173 8181 151 bei Kerstin Köster erhältlich.

red