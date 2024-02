Weimar. Stefan Schwarz kehrt mit einem neuen Buch zurück und liest im Mon Ami.

Der Autor Stefan Schwarz, bekannt für sein sehr persönliches Buch „Bis ins Mark“ über seine Krebserkrankung, präsentiert nun einen neuen Band unter dem Namen „Ist der immer so?“ mit humorvollen Kolumnen. Die Lesung findet im Mon Ami am Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr statt. In seinen Geschichten erzählt er von den Freuden und Herausforderungen des Lebens, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Zuhörende erwartet ein humorvoller Blick auf den Alltag, geprägt von unkonventionellem Humor, der sich nicht an Normen hält. Ganz nach dem Motto: „Es darf viel und laut gelacht werden!“ Tickets kosten 14 Euro ( 12 Euro ermäßigt) und sind im Thalia Weimar erhältlich oder online unter thalia.reservix.de buchbar.

red