Weimarer Land. Das Schadstoffmobil tourt in der Zeit zwischen dem 26. Februar und dem 27. März durch die Orte des Weimarer Landes.

Die Sonderabfall-Kleinmengen-Sammlung in den Orten des Weimarer Landes findet vom 26. Februar bis zum 27. März statt. Die Verwaltung verweist mit Blick auf das Schadstoffmobil nochmals auf diejenigen Dinge, die dort angenommen werden: flüssige Farben und Lacke (keine wasserlöslichen Farben), Rost- und Holzschutzmittel, Quecksilberthermometer bis 35 Zentimeter Länge, Medikamentenreste, Leim, Klebe- und Beizmittel in flüssiger Form, Lösungsmittel, Säuren und Laugen, Spraydosen mit Inhalt, Pflanzenschutzmittel und Behandlungsmittel, Laborchemikalien aus dem Hobbybereich, ölverunreinigte Materialien, gemäß Altölverordnung Rücknahme auch beim Handel, Bleistarterbatterien (nur Pkw und Motorrad), Akkus und Batterien.

Die verschiedenen Stoffe, die Bürger anliefern wollen, müssen laut dieser Mitteilung getrennt in geeigneten Behältnissen verpackt sein, damit sie sich nicht vermischen können. Flüssigkeiten, Pulver und krümelige Schadstoffe sind bitte in geschlossenen Behältern mit sichtbarer Inhaltsangabe anzuliefern. Die Schadstoffe sind sortiert in verschlossenen Gefäßen (maximale Größe der Gefäße zehn Liter) in haushaltsüblichen Mengen zum Standplatz zu bringen und aus Sicherheitsgründen dem beauftragten Mitarbeiter der Entsorgungsfirma persönlich zu übergeben. Wichtig: Das unbeaufsichtigte Abstellen von Schadstoffen an den Standplätzen ist nicht statthaft und wird mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet.

Der Tourenplan findet sich auf der Internetseite des Landratsamtes: www.weimarerland.de

