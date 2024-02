Apolda. Der Wissenschaftler Christian Ehli ist für einen Vortrag aus Erlangen nach Apolda gekommen. Auf dem Plan steht die Funktion von Batterien.

Hochschuldozent Christian Ehli von der Friedrich-Alexander-Universität im bayrischen Erlangen ist am Donnerstag für einen Vortrag am Gymnasium Bergschule nach Apolda gekommen. Chemielehrer Tino Hagemann sei beim Lesen auf die Aktion „Chemistry on Tour“ gestoßen. Im Dezember habe sich die Schule dafür beworben und sei schließlich im Losverfahren für einen Vortrag ausgewählt worden. Thematisch ging es für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 um Elektro-Chemie. Anhand von Experimenten erklärte Ehli spielerisch Oxidation und Reduktion in Verbindung mit Batterien.