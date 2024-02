Weimar. Gut besuchter Auftakt für neue Veranstaltungsreihe im Haus der Weimarer Republik

Nach den Perspektiven für den Tourismus in Weimar hat das erste Weimar-Forum gefragt, das das Haus der Weimarer Republik in Kooperation mit unserer Zeitung fortan regelmäßig veranstaltet. Neben dem Ist-Zustand ging es dabei am Mittwochabend im Veranstaltungsraum am Theaterplatz vor allem um Defizite und Wege, um diese Lücken zu schließen.