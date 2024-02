Bad Berka. Wer in den nächsten zwei Jahren die Stadt Bad Berka als Wasserfee repräsentieren möchte, sollte sich bis zum 1. März bewerben.

Noch bis zum 1. März haben junge Frauen in Bad Berka Gelegenheit, sich um das zweijährige Amt der Kurstädter Wasserfee zu bewerben. Zum fünften Mal soll eine entsprechende Repräsentantin als Nachfolgerin von Wasserfee Lea I. traditionell im Rahmen des Brunnenfestes gekürt werden, diesmal am 1. Juni. Die Bewerberinnen sollten mindestens 16 Jahre alt sein, ein angenehmes Äußeres und sicheres Auftreten besitzen, in Bad Berka oder den Ortsteilen der Stadt wohnen und Interesse an der Kurstadt sowie an den Themen Gesundheit, Natur, Bewegung und natürlich dem Wasser haben. Bewerbungen mit Angaben zur Person, Hobbys und einem Lichtbild nehmen der Kneippverein Bad Berka sowie die dortige Tourist-Information entgegen.