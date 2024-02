Weimar. Am Montag möchten Vertreter der Linke im Stellwerk in Weimar das neue Jahr begrüßen. Auch Ulrike Grosse-Röthig ist dabei.

Vertreterinnen und Vertreter der Partei Die Linke werden sich am Montag, 26. Februar, 18 Uhr, zum Neujahrsempfang in Weimar treffen. Zunächst wird der Vorsitzende des Linke-Kreisverbandes Apolda-Weimar die Gäste im jungen Theater im Stellwerk in der Schopenhauerstraße 2 begrüßen. Im Anschluss richtet Ulrike Grosse-Röthig, die Co-Vorsitzende der Partei in Thüringen, ein Grußwort an die Versammelten.

Es werde ein kaltes Buffet angeboten. Für die musikalische Untermalung sorge das Weimarer Duo Cayoux um Annika Bosch (Gesang) und Marcel Siegel (Bass). Sie zögen Zuhörer mit fantasievollen Loops und sphärischen Kompositionen in ihren Bann.

Für die Veranstaltung wird um Anmeldung im Wahlkreisbüro Steffen Dittes, Marktstraße 7 in Weimar, gebeten.

red