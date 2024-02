Weimar. Alice Schwarzer, Hasko Weber, Sabine Adler und Dietmar Bartsch auf dem Podium. DNT Weimar ersetzt umstrittenes Banner.

Schon wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine prangerte es am Balkon des Weimar DNTs: Nun hat Generalintendant Hasko Weber das umstrittene Banner mit der Aufschrift „Diplomatie! Jetzt! Frieden“ abgehängt und macht an selber Stelle aufmerksam auf die unlängst an die Öffentlichkeit getretene Intiative „Weltoffenes Thüringen“, zu der auch das Theater gehört. „Wir haben uns bis auf Weiteres für das Weltoffene Thüringen als Banner entschieden, um die Initiative zusammen mit den anderen Akteuren der Stadt voranzubringen“, heißt es aus dem DNT. In der Versenkung verschwunden sei das Diplomatie-Banner dennoch nicht. Einen konkreten Zeitplan, wann die Banner vielleicht wieder getauscht werden könnten, gibt es nicht.