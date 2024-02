Weimar. Eine im März geplante Erhebung an elf Zufahrtsstraßen soll wichtige Daten für denkbare verkehrslenkende Maßnahmen liefern

Immer wieder wird in Weimar darüber diskutiert, ob der Verkehr in der Stadt wirklich abgenommen hat und damit auch die Lärm- und Abgasbelastung an den wichtigen Zufahrtsstraßen. Ab März läuft nach Angaben der Stadt eine Verkehrszählung, die der gefühlten Belastung oder dem vermeintlichen Rückgang gesicherte Daten gegenüberstellt.

Bei der Verkehrserhebung sollen im Ergebnis Antworten auf folgende Fragen möglich werden: Wie viele Autos fahren täglich auf den Straßen von Weimar? Wie viele Fahrzeuge queren die Stadt, ohne irgendwo anzuhalten, und wie viele Lastwagen fahren in der Nacht durch Weimar? Darüber hinaus erhofft sich die Stadt aus der Verkehrszählung noch weitere Angaben, die letztlich der Fortschreibung des Verkehrsmodells von Weimar dienen sollen, erläuterte die Verwaltung in einer Presseinformation.

Ins Visier genommen werden den Angaben zufolge an elf Standorten die Zufahrtsstraßen ins Weimarer Stadtgebiet. Der Verkehrsfluss werde durch die Messungen nicht beeinträchtigt. Vielmehr würden über Bluetooth und mit Videotechnik vorbeifahrende Kraftfahrzeuge erfasst und gezählt. Die Verkehrsmengen könnten dabei in beiden Fahrtrichtungen erhoben und nach Fahrzeugklassen unterschieden werden. „Die erfassten Informationen zu den Fahrzeugen werden bei der Datenaufnahme verschlüsselt, sodass der Datenschutz gewährleistet ist“, betonte die Verwaltung.

Die Daten seien ein wichtiger Bestandteil für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes. Aus den Ergebnissen ließen sich beispielsweise Quell- und Zielverkehr sowie der Durchgangsverkehr unterscheiden. So könnten zielgerichtete Maßnahmen zur Steuerung und möglichen Verlagerung des Kfz-Verkehrs entwickelt werden.

red