Weimar. Besonders alte und seltene Sorten können am Samstag in Weimar getauscht werden.

Zur bereits dritten Saatgut-Tauschbörse wird am kommenden Samstag, 24. Februar, in Weimars Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami geladen. Private Gärtnerinnen und Gärtner haben dort die Möglichkeit, an freies Saatgut zu gelangen. Besonders alte und seltene Sorten seien begehrt: Besonderheiten, die nicht in den Handel gelangen, weil sie etwa nicht gut zu lagern sind oder Blumensamen stehen dabei im Vordergrund. Wer seine Samen aus dem Garten, vom Balkon, der Terrasse oder vom Fensterbrett tauschen möchte, ist ab 14 Uhr herzlich willkommen. Um 15 Uhr führt zudem ein Vortrag in das Thema Gärtnern mit Pflanzenkohle ein, heißt es von der Grünen Liga Thüringen in der Ankündigung. Getauscht werden kann bis 17 Uhr. Im Eintrittspreis von 4 Euro sei ein Getränk oder Kuchenstück enthalten.