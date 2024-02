Weimar. Von den 14 Haltestellen der obersten Priorität in Weimar sind bisher 12 umgebaut worden

Im Zuge der Umgestaltung am Hauptbahnhof (wir berichteten) werden auch die beiden letzten Bushaltestellen, die in Weimar in der stark frequentierten Kategorie A aufgelistet sind, barrierefrei umgebaut. In der nächsten Kategorie B wurden nach Angaben der Stadt bisher 14 von 27 Haltestellen barrierefrei ausgebaut, als nächstes sei dies in diesem Jahr in der Siedlung Schöndorf, der Shakespeare- und der Warschauer Straße in West vorgesehen.

red