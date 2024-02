Weimar. Ein besonderes Format hat sich eine Erfurter Eventagentur ausgedacht. In Weimar können Besucherinnen und Besucher die „Bandaoke“ ausprobieren.

Der Zebra-Club in Weimar öffnet am Samstag, 24. Februar, seine Türen für eine besondere Veranstaltung: Die junge Erfurter Eventagentur „H2Events“ hat ein interessantes Format auf die Beine gestellt, das, angelehnt an Karaoke, unter dem Namen „Bandaoke“ am Samstagabend in den Club in der Rießnerstrasse 23 in Weimar locken soll.

Das Konzept ist schnell erklärt: Statt aus der Konserve wird die Musik von einer vierköpfigen Live-Band gespielt, die die „Karaoke-Maschine“ sozusagen ersetzt. Besucherinnen und Besucher können so den eigenen Lieblingssong samt Live-Band im Rücken auf der Bühne performen, verspricht die Ankündigung. Los geht es im Zebra-Club um 20 Uhr.

red