Weimar. Schon vor dem 7. Oktober 2023 war klar, dass beim Weltgebetstag der Frauen Palästina im Fokus stehen würde. Pfarrerin Dorothea Heller schreibt darüber, was die Menschen dort dringend brauchen.

„Sorry is all that you can‘t say“ singt Tracy Chapman in einem Lied. Es tut mir leid, ist das, was du nicht sagen kannst. Diese Liedzeile geht mir oft durch den Kopf, denn das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. In Gesprächen am Krankenbett, bei mir selbst, bei Freunden. Menschen sind zu ganz erstaunlichen Dingen in der Lage, aber viel zu oft nicht fähig, einen anderen Menschen um Verzeihung zu bitten. Tracy Chapman hat sich schon seit jungen Jahren für Gerechtigkeit eingesetzt. Bekannt geworden ist sie durch einen Auftritt beim 70. Geburtstag von Nelson Mandela.

Um Versöhnung geht es am Sonntag Reminiszere. Über diesem Tag steht das Versprechen, dass Gott Versöhnung will und nicht Streit.

Dorothea Heller ist Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar © Weimar | Thomas Müller

Ein Fest der Versöhnung ist auch der Weltgebetstag der Frauen, der jedes Jahr überall auf der Welt am ersten Wochenende im März gefeiert wird. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt, insbesondere die Mädchen und Frauen des jeweiligen Landes, mit ihren Sorgen und Problemen, mit ihren Wünschen und Hoffnungen.

Palästina im Fokus des Frauengebetstags

In diesem Jahr stehen die Frauen aus Palästina im Mittelpunkt. Die Entscheidung hierfür war lange vor dem 7. Oktober 2023 getroffen worden. Die Menschen, die dort leben, brauchen so dringend Versöhnung. Durch die Vorbereitung auf diesen Tag habe ich von vielen Projekten aus dieser Region erfahren, die sich für Versöhnung einsetzen – arabische und jüdische Menschen, Menschen aus Palästina, aus Israel und Gaza.

Unter anderem bin ich auf eine Musikerin aufmerksam geworden, die wie Tracy Chapman von Versöhnung singt: Yael Deckelbaum. Gemeinsam mit vielen anderen setzt sie sich ein für Frieden zwischen Israel und Palästina. „Women Wage Peace“ heißt die Bewegung, in einem sehr berührenden Lied singt sie das „Prayer of the Mothers“. Ein Lied, in dem Mütter für den Frieden singen. Denn egal wo auf der Welt, Hass und Gewalt, Streit und Krieg lassen trauernde Mütter zurück: Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, höret das Gebet der Mütter, bringt ihnen Frieden.

Dorothea Heller ist evangelische Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar.