Apolda. Ein Wissenschaftler aus Erlangen will die Schüler des Gymnasiums Bergschule in Apolda für ein Studium begeistern. Deshalb stehen die Chancen gut:

„Abseits vom Lehrplan machen wir sofort Experimente. Es geht um Handwerk, nicht nur graue Theorie“, sagt Tino Hagemann, Chemielehrer am Gymnasium Bergschule in Apolda. Aus diesem Grund habe er sich mit der Schule für die Aktion „Chemistry on tour“ der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg beworben, als er beim Lesen darauf gestoßen sei.