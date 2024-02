Weimar. Weimars kleinstes Museum rechnet mit vielen Gästen am Wochenende.

Aktuell haben 7961 Menschen den mit zwölf Quadratmetern kleinsten musealen Raum der Stadt im Lutherhof besucht. Das teilt der Falkverein mit. Im Museum erinnern neben einer Büste und Gemälden auch Originalgegenstände aus dem Nachlass von Johannes Falk an den Schriftsteller, Satiriker und Erzieher notleidender Kinder. Der Falkverein rechnet im Rahmen des Weltgästeführertags am Sonntag mit dem Jubiläumsgast. Den erwartet dann ein umfangreiches Präsent aus dem Museums-Laden. Geöffnet ist das Falk-Museum am Samstag und Sonntag jeweils von 13.30 bis 16 Uhr.

red