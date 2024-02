Apolda-Buttstädt. Gemeindepädagogin Ilona Giese aus dem Weimarer Land findet Gewissheit in Psalmen. Auch nach 3000 Jahren bleiben sie aktuell.

Manchmal beschäftigt mich ein zu mir gesagtes Wort immer wieder. Es geht mir nicht aus dem Sinn. Dann merke ich: Worte, gesagt oder geschrieben, beeinflussen mein Denken und auch Handeln. Worte haben Macht. Sie gehören zu unserer Kommunikation.

Viele Worte sprechen wir täglich aus. Manche überlegt, andere schnell gesagt. Sie können guttun, uns trösten, Hoffnung schenken, aber auch verletzten, kränken, krank machen und unser Miteinander lähmen. Wie gut, dass Worte uns auch erfreuen und uns wohltuend zu Herzen gehen.

Gott umgibt uns von allen Seiten

Manche Worte gewinnen für mich mit der Zeit immer mehr an Bedeutung. Ich lese immer wieder Psalmen. Sie sind Gebete oder Lieder und stehen im Alten Testament. König David hat in Israel vor circa 3000 Jahren Psalmen geschrieben. Diese wurden im Gottesdienst gesprochen und gesungen. In diesen Tagen beschäftigt mich ein Satz aus dem Psalm 139, Vers 5. König David sagt: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“

David beschreibt eine gelebte Beziehung zum lebendigen Gott. Er spricht vom Du. Du, Gott, bist bei mir. Nicht als Kontrolle. Du begleitest mich, nicht aufdringlich, aber verlässlich. „Von allen Seiten umgibst du mich.“ Diese Gewissheit bestärkt mich. Diese Worte sind mir wichtig. Gott kennt meine Angst und Unzufriedenheit. Er begleitet mich in Trauer und Freude.

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott ist da mit seinem Segen und führt mich auf meinem Lebensweg. Diese Erfahrung hat David in seinem Handeln gelebt. So konnte er beten: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Genau diese Worte Davids sind mir wichtig geworden. Denn ich bin gemeint. Ich bin nicht allein. Das berührt mich und macht mir deutlich: Auch Worte aus biblischer Zeit haben für mich an Aktualität nicht verloren.

Ich wünsche Ihnen, dass wohltuende Worte Sie begleiten.

Ilona Giese ist Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt.