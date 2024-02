Weimar. Von einer Premierenmatinee bis zum Folk-Tanzabend ist der Veranstaltungskalender in Weimar für die nächsten Tage gut gefüllt.

Auftakt für Kurse der Tanzakademie

Am Wochenende startet die Thüringer Tanzakademie in Weimar in eine neue Saison. Am Sonntag, 25. Februar, beginnen Grundkurs, weiterführender und Spezialkurs, die in der Summe 20 Tanzstile von Walzer bis Bachata vermitteln. Der nächste offene Übungsabend der Tanzakademie findet am 16. März in der Kulturkirche statt (Schubertstraße 23).

Aschenputtel als Oper inszeniert

Am 16. März steht die nächste Opernpremiere im DNT an: La Cenerentola erzählt das Aschenputtel-Märchen als Musiktheater. Bereits am Sonntag, 25. Februar, gibt es im Foyer des Nationaltheaters um 11 Uhr eine Premierenmatinee, die einen Vorgeschmack auf die Inszenierung von Roland Schwab gibt. Er und der musikalische Leiter Andreas Wolf sowie Dramaturg Michael Höppner berichten von ihrer Arbeit und geben Hintergrundinformationen zu Gioacchino Rossinis Werk. Sayaka Shigeshima und Taejun Sun aus dem Ensemble geben als Aschenputtel und Prinz zudem eine kleine musikalische Kostprobe aus der Oper. Der Eintritt mit einer Zählkarte ist frei.

Drei Freunde streiten um weißes Bild

Eine weitere Premiere steht am Dienstagabend, 27. Februar, auf der Studiobühne an: Die Komödie „KUNST“ von Yasmina Reza ist um 20 Uhr das erste Mal zu sehen. Das von Eugen Helmlé aus dem Französischen ins Deutsche übersetzte Stück erzählt von drei guten Freunden und einem weißen Bild. Dieses hat Serge (Marcus Horn) für sehr viel Geld gekauft, was bei Yvan (Krunoslav Šebrek) und Marc (Nahuel Häfliger) für reichlich Unverständnis sorgt. Die Diskussion über das Bild erhärtet sich zum erbitterten und dabei hochkomischen Streit, bei dem nicht nur die eigenen Anschauungen und Lebensperspektiven auf dem Spiel stehen, sondern vor allem die langjährige Freundschaft der Drei zu zerbrechen droht.

Vater und Sohn geben Montagskonzert

Das Sophien- und Hufeland-Klinikum startet wieder musikalisch in die Woche. Markus Twellenkamp (Klavier) und sein 15-jähriger Sohn Carl (Percussion und Gesang) spielen im Foyer das Montagskonzert am 26. Februar mit dem Titel „Hits der Jahrhunderte“. Zu hören sein wird eine persönliche Auswahl von Interpretationen bekannter Lieder, beginnend im 16. Jahrhundert. Das Montagskonzert beginnt wie gewohnt 16.30 Uhr und ist eintrittsfrei.

Volkstümlich tanzen im Mon Ami

Der nächste Folk-Tanzabend steht am Freitag, 1. März, im Mon Ami an. Die Gruppe „Fork and Fiddle“ spielt um 20 Uhr die Musik zu Walzer, Schottisch, Mazurka, Polska und Polka sowie Kreis- und Gassentänzen. Jeder kann mittanzen und die meisten Tänze werden angeleitet. Der Eintritt ist frei.

