Apolda. Es ist wieder soweit: Die Stadt Apolda ruft ihre Bürger zum Frühjahrsputz auf.

Zur ersten Aktionswoche „Sauberes Apolda“ bitte die Stadtverwaltung Apolda. In einer Pressemitteilung dazu heißt es unter anderem: Die Aktion „Sauberes Apolda“ solle auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Pünktlich vorm Osterfest werde dazu also die erste Aktionswoche im Zeitraum vom 16. bis 24. März durchgeführt.

Eine zweite Woche ist im Herbst im Rahmen des „World Cleanup Day“ geplant. Engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Kindergärten, Schulen, Firmen, Kleingartenanlagen, Parteien und Wählervereinigungen sowie andere Organisationen seien neuerlich aufgerufen, sich aktiv daran zu beteiligen.

Anmeldungen, gern auch mit konkreten Projekten, per Mail an: buergermeister@apolda.de. Bitte Telefonnummer mit angeben.

red