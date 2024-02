Bad Sulza. Die Toskana-Schule Bad Sulza steht Interessierten am 26. Februar ab 14 Uhr offen.

Zum Tag der offenen Tür wird für Montag, 26. Februar, in die Toskana-Schule nach Bad Sulza eingeladen. In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr möchte sich die Bildungseinrichtung präsentieren, wozu alle Interessierten willkommen sind.

An besagtem Tag könnten die künftigen Schüler der fünften Klasse ihre neue Schule kennenlernen. Dazu würden verschiedene Angebote vorbereitet, könne man sich über Unterrichtsinhalte und außerschulische Angebote informieren. Natürlich könnten den Lehrkräften und den Schülern Fragen gestellt werden. Ein Austausch sei erwünscht.

Für Speisen und Getränke wird gesorgt sein

Fürs leibliche Wohl sei natürlich in ausreichendem Maße gesorgt, versichert man bei der Schule. So gibt es unter anderem Kaffee und Kuchen, dazu leckere Pfannkuchen und himmlisch gute Zuckerwatte. Auch frische Wiener sind vorhanden. Denn so ein Tag der offenen Tür mache hungrig.

In den Klassenräumen können die Besucher laut Ankündigung Verschiedenes anschauen, ausprobieren und erleben; etwa eine Reise in die Geschichte mittels einer VR-Brille. Dosenwerfen und Glücksraddrehen werden ebenfalls möglich sein, heißt es. Die Schulgemeinschaft freue sich über einen möglichst regen Zuspruch von Gästen.

