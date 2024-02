Weimar. Bundestag beschließt nach hitziger Debatte Cannabisgesetz. Nachfrage an Weimarer Verein weiterhin hoch.

Um 15.43 Uhr stand es dann fest: Nach namentlicher Abstimmung hat der Bundestag am Freitagnachmittag mit 407 zu 226 Stimmen und bei 4 Enthaltungen das Cannabisgesetz beschlossen. Ab dem 1. Apri darf jeder Erwachsene unter anderem im öffentlichen Raum bis zu 25 Gramm Cannabis zum eigenen Gebrauch mit sich führen, die Abgabe ist ab Juli in Vereinen möglich. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt nun vom Bundesrat ab, der voraussichtlich am 22. März noch den Vermittlungsausschuss anrufen könnte, betont auch Friedemann Söffing, Vorstand der sich noch in Eintragung befindenden Anbauvereinigung „Cannabis Social Club Weimar“ – kurz CSC. Das könnte eine deutliche Verzögerung der Teillegalisierung nachsichziehen.