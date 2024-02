Weimar. Wo Kraftfahrer in Weimar in den kommenden Wochen Obacht geben sollten

Zwei geplante Standorte hat in der kommenden Woche der semistationäre Blitzer. Der städtische Ordnungsdienst will ihn laut Verwaltung ab dem 26. Februar in den ersten Tagen zunächst in der Amalienstraße auf Höhe des Goethegymnasiums platzieren. Danach sei der Umzug ans EJBW in der Jenaer Straße vorgesehen. Dort solle der sogenannte Panzerblitzer auch in der Woche darauf bleiben, sofern er nicht kurzfristig an einem anderen Ort eingesetzt wird.