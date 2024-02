Legefeld. „Legefelder Dorfleben“ kleidet E-Junioren-Fußballer des Sportvereins „Einheit“ Legefeld neu ein

Wenn sich die E-Junioren-Fußballer, die Jüngsten des SV Einheit Legefeld, künftig bei ihren Punktspielen in der Kreisliga präsentieren, können sie in nagelneuen blauen Trikots auflaufen. Wie jene der Großen haben auch diese einen beflockten Schriftzug auf der Brust. Trikotsponsor ist in diesem Falle allerdings kein Unternehmen.