Großromstedt. Wird der Backofen in Großromstedt angeheizt, um frisches Brot zu backen, muss man sich um dessen Absatz nicht sorgen.

Das war zu erwarten, denn der Backtag in Großromstedt steht bei vielen Bürgern im Kalender. und so kam es, wie es kommen musste: Innerhalb von zwei Stunden wurden 110 frische Brote verkauft. Aus dem örtlichen Backofen gezogen hatten diese am Samstagmorgen Gerald und Katja Kaßner. Auch Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) schaute da vorbei, zudem Ortschef Andreas Schneider (FW). Denn für alle lohnet der Weg ans Backhaus, wo es nicht nur die wunderbaren Laibe gab, sondern obendrein zahlreiche frische Brötchen, deftige Wursthuller und paradiesisch guten Kuchen. Schätzungasweise 150 Besucher kamen deswegen ins Dorf. Übrigens: Das letzte Brot ergatterte Nicole Müller aus Kleinromstedt.