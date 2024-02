Weimarer Land. Er hatte im Vorfeld mit einem hinteren Listenplatz gerechnet, Thomas Gottweiss. Am Samstag nun kam es bei der Landesvertreterversammlung in Ilmenau auch so.

Der Landtagswahlkampf 2024 dürfe auch für Thomas Gottweiss (CDU) keine Zuckerschlecken werden. Der Landtagsabgeordnete wird um ein Direktmandat kämpfen müssen. Und er will es, versichert er. Denn auf die CDU-Landesliste, die am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau beschlossen wurde, dürfte dem ehemaligen Bürgermeister der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße nicht unbedingt nützen. Grund: Thomas Gottweiss wurde auf Listenplatz 19 gewählt. Er erhielt 76 Ja- und acht Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen.