Weimar. Lara Winterfeldt hat sich gegen acht Gleichaltrige durchgesetzt in der Stadtbücherei Weimar. Sie ist bald bei der nächsten Runde in Erfurt dabei.

Inas Familie kann sich keinen Urlaub leisten. Deshalb erfindet die Jugendliche eine Notlüge und verschanzt sich während des Sommers in der Wohnung, um den Schwindel aufrechtzuerhalten. Nur der findige Vilmer kann sie herauslocken. Mit ihrer Passage aus „Irgendwo ist immer Süden“ von Marianne Kaurin hat die Sechstklässlerin Lara Winterfeldt beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei überzeugt. Gegen acht Gleichaltrige setzte sich als beste Vorleserin durch. Das entschied eine Jury aus Stadtbücherei-Mitarbeitenden und der Fachberaterin für Inklusion in Mittelthüringen.