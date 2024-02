Weimar. Machbar: Bei der Freiwilligenbörse suchen unter anderem das Mehrgenerationenhaus Schöndorf und der Weimarer Kindergarten „Am Goethepark“ Helferinnen und Helfer.

Die Weimarer Ehrenamtsagentur Machbar bringt Vereine und interessierte Freiwillige zusammen. Für viel Vernetzung soll am Dienstag, 27. Februar, die Freiwilligenbörse in der Volkshochschule Weimar sorgen. Von 18 bis 20 Uhr stellen sich jeweils zehn Minuten lang Einrichtungen vor, die Ehrenamtler suchen. Mit dabei sind unter anderem das Projekt „Kritzelpate“, das in Zusammenarbeit mit regionalen Kindergärten die schreibmotorischen Fähigkeiten von Kindern fördern möchte. Auch das Nachbarschaftscafé des Marie-Seebach-Stifts wirbt um ehrenamtliche Unterstützer. Ebenfalls erstmals dabei: das Mehrgenerationenhaus Weimar-Schöndorf mit vielen Einsatzmöglichkeiten von Technik bis Kultur sowie der Kindergarten „Am Goethepark“.