Weimar. 250 Menschen versammeln sich auf dem Theaterplatz zur 108. Ukraine-Kundgebung. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow steht zwei Jahre nach Kriegsbeginn wieder in Weimar.

In dem großen Halbkreis, den die Menschenmenge bildet, tollen Kleinkinder herum. Sie haben blau-gelbe Fähnchen in den Händen, Anstecker in den Farben der Ukraine an den Jacken und verstehen nicht, welche Schwere an diesem Samstagnachmittag über dem Theaterplatz liegt. Zwei Jahre ist es her, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Zehn Jahre ist es her, dass der Protest auf dem Maidan in Kiew blutig niedergeschlagen wurde. Rund 250 Menschen beteiligten sich laut der Polizei an der Kundgebung, zu der die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ aufgerufen hatte.