Weimar. Erstmals im Mon Ami lockt die Saatguttauschbörse eine wachsende Zahl an Hobbygärtnern

Von Sonnenblume bis Echinacea und von Tomate bis Paprika: Eine riesige Vielfalt an Saatgut lag am Samstagnachmittag auf den Tischen im Mon Ami. Erstmals fand dort die zur Tradition gewordene Saatguttauschbörse der Volkshochschule Weimar statt, weil die Flure der Einrichtung Am Graben dafür nicht mehr ausreichen. Das Interesse der Hobbygärtnerinnen und -gärtner wächst, und so gab es auch im Mon Ami viel Betrieb.