Florian Richter wird neuer Professor für Viola an der Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM) in Weimar. Der Solobratscher der Sächsischen Staatskapelle Dresden wird ab April dorthin zurückkehren, wo er den Großteil seiner musikalischen Ausbildung erfahren hat.

„Die größte Freude, die ich bei meiner Ernennung zum Professor für Viola an der Weimarer Musikhochschule empfinde, ist die Möglichkeit, neue Talente an dem Ort auszubilden, der meine musikalischen Schritte als Bratscher maßgeblich geprägt hat“, erklärt Florian Richter. Florian Richter wurde im sächsischen Oschatz geboren und erhielt seinen ersten Instrumentalunterricht an der Violine, wechselte später aber zur Viola. 2001 kam er ans Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere in die Klasse von Erich Wolfgang Krüger. Bei ihm und Ditte Leser studierte er später an der HfM und schloss mit dem Konzertexamen ab.

Engagiert für den Viola-Nachwuchs

Im Januar 2020 gab Richter sein Solo-Debüt mit der Sächsischen Staatskapelle. Zuvor spielte er in der Staatskapelle Weimar und beim Staatsorchester Stuttgart. Bereits von 2010 bis 2017 engagierte er sich zudem am Musikgymnasium Schloss Belvedere für den Viola-Nachwuchs. Danach folgte er dem Ruf der Nürnberger Musikhochschule als Viola-Professor.

„Ich freue mich, dass solch ein hochkarätiger Bratscher, einerseits natürlich als Praktiker in ersten Solopositionen von internationalen Spitzenorchestern und andererseits mit seinen enormen Lehrerfahrungen und -erfolgen, den Wirkungsmittelpunkt zu uns nach Weimar verlegt“, sagt der Direktor des Instituts für Streichinstrumente und Harfe, Tim Stolzenburg.

red