Weimar. Von hier bis Hammerfest: Spielkulturfest geht in die 23. Runde. Fans des Spiels „Siedler von Catan“ können sich für eine deutschlandweite Meisterschaft qualifizieren.

Das Mon Ami verfügt über eine riesige Spielesammlung – Mehr als 1100 verschiedene Brett- und Kartenspiele gibt es in dem Jugend- und Kulturzentrum. Durch diese Vielfalt, Klassiker wie Neuerscheinungen, können sich Besucherinnen und Besucher am Wochenende testen, wenn das 23. Spielkulturfest gefeiert wird. Jeweils von 14 bis 20 Uhr wird am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März bei freiem Eintritt gezockt.

DNT gestaltet Dekoration für das ganze Haus

Das Spielkulturfest richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Es ist der Höhepunkt der monatlich stattfindenden Brettspielzeiten im Mon Ami. Thema in diesem Jahr ist „Expedition zu den Nordlichtern – Brettspiele von hier bis Hammerfest“. Das gesamte Haus wird dem Thema entsprechend dekoriert. So kann man sich auf einem großen Schiff niederlassen, nordische Symbole, Embleme und vieles mehr entdecken. Für die Requisiten, die das Haus schmücken, arbeitet das Mon Ami mit dem Deutschen Nationaltheater zusammen.

Weiterhin wird es am Nachmittag in der unteren Etage Aktionsspiele rund um das Nordland geben, wobei der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan das Mon Ami unterstützt. Auch der Kreativbereich – die „Pappalapap-Werkstatt“ – soll nicht fehlen. So können thematische Kunstwerke gemeinsam mit der Künstlerin Katja Weber gebaut, gemalt und gebastelt werden.

Für Fans des Spiels „Siedler von Catan“ wird es am Samstag, 14.30 Uhr, ein Siedlerturnier geben, bei dem sich die beiden ersten Plätze für die Catan-Meisterschaft im April 2025 in Dortmund qualifizieren können. Dafür bedarf es einer Anmeldung unter catan-meisterschaft.de

red