Weimar. Der Regionalwettbewerb steht am kommenden Mittwoch in der Bauhaus-Universität in Weimar an. Die Veranstaltung im Überblick.

Der mittlerweile 29. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ Mittelthüringen findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in der Bauhaus-Universität statt. Am kommenden Mittwoch, 28. Februar, von 14 bis 15.45 Uhr können die Projekte der jungen Forscherinnen und Forscher im Obergeschoss des Universitätshauptgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße begutachtet werden. Um 16 Uhr steht dann die Preisverleihung im Audimax in der Steubenstraße auf dem Programm.

