Tröbsdorf. Energiegenossenschaft Ilmtal zu Gast in Weimars Ortsteil Tröbsdorf.

Zu einer Informationsveranstaltung über die Möglichkeiten, wie gemeinsam mit Menschen aus der Region und für die Region aus Sonne und Wind Energie gefördert werden kann, ist die Energiegenossenschaft Ilmtal in Tröbsdorf zu Gast. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Tröbsdorf will‘s wissen“ am kommenden Mittwoch, 28. Februar, ab 18 Uhr Am Teichdamme 11 statt. Der Eintritt ist frei. Vorab findet dort die Bürgersprechstunde statt.