Niedergrunstedt. Die Teilnehmenden des wöchentlichen Kreativtreffens zeigen im Hofatelier ihre Arbeiten.

Immer dienstags treffen sich Kunstbegeisterte im Hofatelier Niedergrunstedt zum Malen. Die Dienstagsfrauen stellen ab März ihre Werke aus. Die Ausstellung wird am Samstag, 2. März, um 15 Uhr eröffnet. Bis zum Wochenende ist noch die aktuelle Schau mit Werken aus dem Fundus zu sehen. Zum Frauentag am Freitag, 8. März, findet um 16 Uhr ein Workshop zum Arbeiten mit Acryl-Strukturpaste statt. Dazu können eigene Gegenstände, die Spuren in der Paste hinterlassen, mitgebracht werden.

