Weimar. Bundeseigene Förderbank zieht Bilanz für das Vorjahr

Die bundeseigene Förderbank „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) hat 2023 an 78 Antragsteller in Weimar Förderanträge mit einem Volumen von 20,8 Millionen Euro ausgereicht. Darauf hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann hingewiesen. Davon hätten Gründer, Mittelstand, Privatleute sowie der öffentliche Sektor profitiert. Gefördert worden seien Digitalisierung, Wohneigentum oder der Umbau von Gebäuden. An private Kunden seien rund 3,7 Millionen Euro geflossen. Davon etwa 2,4 Millionen Euro im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Für die kommunale und soziale Infrastruktur seien 12,8 Millionen Euro bewilligt worden, für Gründungen und Unternehmensinvestitionen 4,3 Millionen Euro.

red