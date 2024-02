Weimar. Der Bestsellerautor liest in der Literaturetage aus seinem aktuellen Werk, das Vater und Tochter auf der Suche nach der Mutter in Indien begleitet.

Daniel Speck hat mit Titeln wie „Bella Germania“, „Piccola Sicilia“ und „Jaffa Road“ Bestseller gelandet. Mit seinem aktuellen Roman „Yoga Town“ kommt er am Donnerstag, 29. Februar, um 19 Uhr in die Literaturetage in der Eckermann-Buchhandlung.

In „Yoga Town“ folgt der Leser einer spirituellen Reise nach Indien, die sich als Generationenroman über Musik, große Träume und die Suche nach dem verlorenen Zauber entpuppt: Es geht um eine Berliner Yogalehrerin, die noch nie in Indien war, ihren liebevollen Vater, der in der Vergangenheit hängt und ihre Mutter, die spurlos verschwindet. Auf der Suche nach der Mutter gehen Vater und Tochter zurück an den Ort, an dem alles begann. 1968 fahren zwei Brüder und zwei Frauen auf einen Hippie-Trail nach Indien, doch nur die Frauen kehren zurück. Eine hat etwas Unverzeihliches getan, die andere ist schwanger. Beide beschließen, ihr Geheimnis für sich zu behalten.

"Yoga Town" ist der aktuelle Roman von Daniel Speck. © S. Fischer Verlag | S. Fischer Verlag

Der Münchner Autor Daniel Speck versucht, mit seinen Romanen durch Epochen und Mentalitäten hin zur Selbstfindung zu führen. Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, oder an der Abendkasse.

red