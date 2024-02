Apolda. Am 8. März wird auf die Situation von Frauen aufmerksam gemacht. Zu dem Anlass finden in Apolda Gespräche in gemütlicher Runde statt.

Am Freitag, 8. März, ist Internationaler Frauentag. An diesem Tag wird auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam gemacht und mehr Chancengleichheit gefordert. Das Diakoniewerk Apolda lädt alle interessierten Frauen herzlich dazu ein, den Tag gemeinsam bei einem Frauentagscafé zu begehen.

Die Veranstaltung soll in der Apoldaer Tafel und Begegnungsstätte in der Weimarischen Straße 5 stattfinden. Am Mittwoch, 6. März, können die Teilnehmerinnen ab 14 Uhr mit einem Kaffeegedeck samt Begrüßungsgetränk bei kleinen Beiträgen und interessanten Gesprächen eine schöne Zeit verbringen.

Die Teilnahme kostet 3,50 Euro. Das Diakoniewerk Apolda bittet um vorherige Anmeldung unter Telefon: 03644/ 554800.

red