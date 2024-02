Apolda. Der Faschingsregionalverein lässt die närrische Jahreszeit am Tag der Karnevalisten mit einem Knall zu Ende gehen. Hier gibts Tickets:

Der Faschingsregionalverein Apolda (FRA) lädt zusammen mit der Apoldaer Vereinsbrauerei zum endgültigen Staffelfinale der närrischen Jahreszeit am Samstag, 9. März, in die Festhalle am Topfmarkt zum Tag der Karnevalisten ein. Für die spektakuläre Bühnenschow haben sich Delegationen befreundeter Vereine und die Band Tonspur angekündigt. Tickets für das Event gibt es im Vorverkauf im Schreibwarenladen Greulich in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 9 in Apolda für fünf Euro. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

