Weimar. Gewerkschaft ruft bereits für Mittwoch und Donnerstag zu einem zweitägigen Streik in Weimar und im Landkreis auf.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe nahezu thüringenweit und damit auch in Weimar und im Kreis Weimarer Land dazu aufgerufen, bereits an diesem Mittwoch und Donnerstag, dem 28. und 29. Februar, in einen 48-stündigen Streik einzutreten. Hintergrund ist die laufende Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung um 650 Euro monatlich für alle Beschäftigten, aber angesichts der hohen Krankenstände und des Personalnotstands in der Branche auch weitere Entlastungen des Personals sowie unter anderem höhere Zulagen für Schicht- und Wechselschichtarbeit beziehungsweise die Einführung von Zuschlägen für Samstagsarbeit.