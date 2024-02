Stedten/Ilm. Die günstigen Wetter- und Bodenverhältnisse sorgten in den vergangenen Tagen für Betrieb auf manchen Feldern im Weimarer Land.

Wenn das Wetter passt, kennt der Landwirt keinen Sonn- oder Feiertag: Auch wenn der Märzen, in welchem der Bauer bekanntlich sein Rösslein erst anspannt, noch gar nicht angebrochen ist, laufen im Weimarer Land schon die Vorbereitungen für die neue Acker-Saison. Mit „kleinem Kreis-Grenzverkehr“ im Südkreis: Das Agrarunternehmen von Martin Groh und Claudia Adomeit-Groh hat in Dienstedt, einem dörflichen Ortsteil von Stadtilm, seinen Sitz und bewirtschaftet Flächen unweit der Kranichfelder Ortsteile Stedten und Barchfeld. Hier brachten am Samstag und Sonntag die Spezialfahrzeuge eines beauftragten Unternehmens große Mengen Rindergülle in die Erde. Mit einem Verfahren, das die Gülle direkt in den Boden einarbeitet und so die Verdunstung minimiert – und damit auch die Geruchsbelastung.