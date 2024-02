Apolda. Melanie Riedel sucht nach dem persönlichen Wert im Aufwaschen von Hand.

Eine Spülmaschine ist schon etwas Feines. Da würde mir wohl jeder erwachsene Mensch mit Job zustimmen. Nach jahrelangem Abwaschen von Hand bin ich nach meinem Umzug Anfang Februar zum ersten Mal seit langem wieder in den komfortablen Genuss gekommen. Schnell waren die Jahre vergessen, in denen lange Musik-Playlists und reihenweise Podcasts mich über die Zeit gebracht haben, in der ich schrubbte und polierte.