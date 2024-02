Apolda. In einem „Superwahljahr“ in Thüringen braucht es ausreichend Wahlhelfer. Auch die Stadtverwaltung Apolda sucht noch Unterstützer.

Wahlhelfer bitte melden! Zum Beispiel bei der Stadtverwaltung Apolda (Tel.: 03644/ 650-227). Diese ist weiterhin auf der Suche nach Bürgern, die an den Wahltagen in den Wahlbüros helfen; bei der Kommunalwahlen am 26. Mai, der Europawahl am 9. Juni und der Landtagswahl am 1. September. Wer ein solches Ehrenamt übernehmen möchte, sollte wahlberechtigt und bei den Kommunal- und Europawahlen mindestens 16 Jahre, zur Landtagswahl mindestens 18 Jahre alt sein.