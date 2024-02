Weimar. Die Weimarer Volkshochschule lädt am Montagabend zum Podiumsgespräch mit Hasko Weber, Alice Schwarzer, Sabine Adler und Dietmar Bartsch. Alles zur Veranstaltung im Überblick.

Zur Podiumsdiskussion „Putins Krieg 2“ hat die Weimarer Volkshochschule für den Montagabend in das Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami geladen. Am Montagmittag bereits angereist war Journalist und Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer, der die Diskussionsrunde mit DNT-Generalintendant Hasko Weber, der Publizistin Alice Schwarzer, der Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandradios, Sabine Adler, und mit dem langjährigen ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, am Abend moderiert. Der unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Dokumentarfilmer verbrachte kurz nach dem russischen Überfall etwa ein Jahr in der Ukraine. Seine zahlreichen Dokumentation erfreuen sich internationaler Bekanntheit.

Live-Übertragung im Internet

Beginn ist am Montagabend um 19 Uhr im Mon Ami. Der Eintritt ist frei. Hier geht es zum Live-Stream.

