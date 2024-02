Wickerstedt. Seit einigen Tagen bereitet Herr Adebar das Nest auf der alten Brauerei-Esse vor. Inzwischen könnte auch seine Frau aufgetaucht sein.

In Wickerstedt gibt es seit einigen Tagen Bewegung auf der alten Brauerei-Esse. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist am Freitag, 16. Februar, gegen 15 Uhr ein Storch gesehen worden. Das berichtet der Storchenonkel Hans Töpfer unter Berufung auf Beobachter. Leider hat ihm die neue Bleibe wohl nicht gut genug gefallen, denn das Tier verschwand noch am selben Tag wieder.