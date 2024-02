Utenbach. Mit „Und wer sind sie“ beschert das Apoldaer Amateurtheater dem Publikum erneut unterhaltsame Stunden. In Utenbachs Vereinshalle.

Am Ende des vergnüglichen Theaterabends in Utenbachs Vereinshalle schlägt die Hotelchefin und Ex-Tänzerin allen ein Schnippchen. Strahlend legt Margo Merrilees (Ilka Müller) sich nämlich auf der Bühne vor voll besetzem Zuschauerbereich ein goldenes Geschmeide um, dass es John Drake (Martin Vollrath) endgültig den Atem verschlägt. Hatte er doch ohnehin schon ein Äugelein auf diese Grande Dame geworfen. Am Ende aber eben nicht alles mitbekommen, zumal Merriles geschickt zwischen Safe, Blumentöpfen, Teezeit und Seifenschachteln hantiert, um das strittige Geschmeide zu sichern, der (echten) Polizei zu übergeben und sich bestenfalls ein hübsches Finderlohn-Sümmchen zu verdienen. Aber all das ist final.