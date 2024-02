Weimar. Einrichtung bleibt trotz des Ortswechsels am Markt nur an einem Tag geschlossen.

Mitten im Umzug steckt derzeit die Tourist-Information. Sie wechselt für die Zeit, in der die Wohnstätte-Immobilie am Markt saniert werden soll, in die ehemalige Hofapotheke. Am Dienstag stand der neue Sitz voller Möbel, die darauf gewartet haben, aufgebaut zu werden. Dennoch soll die Tourist-Informationen nur an diesem Mittwoch für den Umzug geschlossen bleiben und am Donnerstag bereits am neuen Standort eröffnen. Für die Sanierung, die etwa drei Jahre dauern wird, liegt derweil auch von der Stadt die Baugenehmigung vor.