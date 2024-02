Apolda. Vorstandsvorsitzende Britta Rehder-Geßner freut sich auf abwechslungsreiche Konzerte, Vorträge und Lesungen. Das wird geboten:

Nach viel Arbeit steht das Programm für die Offene Lutherkirche 2024 in Apolda inzwischen fest, verrät die Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, Britta Rehder-Geßner. Über das Jahr erwarten Gäste eine Reihe von Veranstaltungen. Den fulminanten Start des Veranstaltungsjahres macht am Freitag, 10. Mai, die Leipziger Rockband Karussell. Bei ihrem ersten Konzert in der Lutherkirche will die Gruppe ihr neues Album vorstellen. Einlass ist 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop der Tourist-Information Apolda, im Buchladen in Apolda sowie auf der Internetseite der Band.