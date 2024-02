Weimar. Podium diskutiert über einen Post-Shoah-Antisemitismus, der kein rein ostdeutsches Phänomen sei.

Um Angriffe auf die Erinnerung an die Shoah geht es im nächsten Foyergespräch vom DNT Weimar und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena (IDZ) am Mittwoch, 28. Februar, um 20 Uhr im Theater-Foyer. Diskutiert wird, wie sich diese Angriffe auf die Erinnerungskultur verstärkt haben und was man gegen diesen Post-Shoah-Antisemitismus tun könne. Dabei seien diese Taten kein rein ostdeutsches Phänomen ist. Susanne Zielinski von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Thüringen, Jörg Rensmann von der RIAS-NRW und Jens-Christian Wagner von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora debattieren. Der Eintritt mit einer Zählkarte ist frei.

red