Apolda. In der kommenden Woche startet in Apolda der Strick- und Textilworkshop als Teil des Apolda European Design Award

Der 21. internationale Strick- und Textilworkshop startet am kommenden Montag, 4. März (bis 9. März). Bereits am Sonntag reisen die Teilnehmer an. In einer Mitteilung des Kreises heißt es, dass die teilnehmenden Studierenden aus Deutschland sowie dem europäischen Ausland eine Woche lang in den Textilunternehmen sein werden, um an ihren Kollektionen zu arbeiten.