Bad Berka. Die Aktion „Kommt, es ist alles bereitet“ der Bad Berkaer St.-Marien-Gemeinde erlebt am Freitag ab 11.30 Uhr ihre finale Auflage in diesem Winter.

Finale für „Kommt, es ist alles bereitet“: Die Aktion der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Berka erlebt am Freitag, 1. März, ihre vorerst letzte Veranstaltung. Seit der ersten Woche des neuen Jahres hatten Pastorin Sabine Hertzsch und der Gemeindekirchenrat jeden Freitag ab 11.30 bis gegen 14 Uhr in das Begegnungszentrum hinter der Stadtkirche St. Marien (Pfarrgasse 1) geladen und hoffen nun auch zum Ausklang wieder auf regen Zulauf. „Es waren zuletzt immer um die 20 Menschen zu Gast, manchmal sogar mehr“, so Hertzsch. „Eine schöne, gemischte Runde.“ Das Rühren der Werbetrommel hat sich somit gelohnt, nachdem zum Auftakt Anfang Januar die Runde noch recht überschaubar geblieben war.

Das Prinzip ist ein simples: Mitglieder der Kirchengemeinde kochen Essen und bringen es ins Begegnungszentrum, und jeder, der Zeit und Appetit hat, ist willkommen: Die warme Mahlzeit und der Kaffee dazu sind gratis, was vor allem dadurch möglich wird, dass die Evangelische Landeskirche Mitteldeutschland im Rahmen ihres Diakonie-Programms „#Wärmewinter“ einen Teil der Kosten übernimmt. Wer möchte, darf sich natürlich mit einer freiwilligen Spende für die Mühen der Organisatoren bedanken. Gedacht ist das Angebot unter anderem für allein lebende Menschen, die hier in Gesellschaft eine Mahlzeit und Gespräche bekommen können.

mg